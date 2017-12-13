Спустя 22 года.

Северо-Кавказский окружной военный суд 13 декабря вынес приговор уроженцам Чечни Рамзану Белялову и Магомеду Маздаеву. Оба признаны виновными в участии в банде, совершении теракта и захвате заложников, передает "Уралинформбюро".

По данным пресс-службы УФСБ РФ по Ставропольскому краю, 14 июня 1995 года банда Шамиля Басаева захватила центральную горбольницу Буденновска, в которой на тот момент находилось более 1 500 человек. В результате теракта погибли 129 человек, более 400 получили ранения. Спустя пять дней, после переговоров, боевики отпустили заложников и ушли в Чечню, прикрываясь пленными мирными жителями. Белялов и Маздаев, вероятно, были в числе боевиков. Сотрудникам органов безопасности удалось пресечь преступную деятельность мужчин и получить доказательства их непосредственного участия в вооруженном нападении на Буденновск.

Маздаев был задержан в декабре 2014 года, а еще через полгода повязали Белялова. Суд приговорил первого из них к 13 годам колонии общего режима, а второго - к 15 годам. Оба своей вины не признали и просили об оправдании. Защита подсудимых намерена обжаловать приговор.

Стоит отметить, что, по некоторым данным, в федеральном розыске до сих пор числятся около 20 боевиков Басаева - участников нападения на Буденновск.