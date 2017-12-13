За музыку в социальных сетях.

19-летнему жителю Алапаевска предъявлено обвинение возбуждении ненависти или вражды с использованием Интернета (ч.1 ст.282 УК РФ).

Как сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе УрСУТ, молодой человек с октября по декабрь 2016 года с помощью смартфона размещал на своей страничке в соцсети "ВКонтакте" аудиозаписи, включенные в федеральный список экстремистских материалов Минюста РФ. Данные файлы унижали человеческое достоинство выходцев с Северного Кавказа, а в аккаунте юноши с ними мог ознакомиться любой желающий.

В рамках расследования уголовного дела проведена психолого-лингвистическая экспертиза. С обвиняемого взята подписка о невыезде.

Стоит отметить, что максимальное наказание по ст.282 УК РФ - до 5 лет лишения свободы.