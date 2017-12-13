×

Скопируйте код для размещения этого материала в своем блоге:




Предпросмотр

Вы можете расположить рубрики с новостями на главной странице сайта в том порядке, в каком хотите. Для этого переместите блоки на схеме и сохраните изменения. Изменения можно вносить любое количество раз.

  • Политика
  • Происшествия
  • Экономика
  • Криминал
  • Финансы
  • Общество
  • Звезды тоже люди
  • Спорт


19-летнего алапаевца обвиняют в экстремизмеСегодня в 20:04

  • Текст

За музыку в социальных сетях.

19-летнему жителю Алапаевска предъявлено обвинение возбуждении ненависти или вражды с использованием Интернета (ч.1 ст.282 УК РФ).

Как сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе УрСУТ, молодой человек с октября по декабрь 2016 года с помощью смартфона размещал на своей страничке в соцсети "ВКонтакте" аудиозаписи, включенные в федеральный список экстремистских материалов Минюста РФ. Данные файлы унижали человеческое достоинство выходцев с Северного Кавказа, а в аккаунте юноши с ними мог ознакомиться любой желающий.

В рамках расследования уголовного дела проведена психолого-лингвистическая экспертиза. С обвиняемого взята подписка о невыезде.

Стоит отметить, что максимальное наказание по ст.282 УК РФ - до 5 лет лишения свободы.

Присоединяйтесь к нашему каналу в Telegram для быстрого доступа к новостям!

к списку материалов Если вы нашли опечатку, выделите ее в тексте и нажмите ctrl+enter
Получить код
Комментировать

Введено 0 символ(ов) из 1500. Оставшееся количество символов: 1500.

Если вы можете дополнить материал своей информацией, то оставьте свои контактные данные
  • Последние новости

  Следите за новостями

Главные новости

Аналитика

Тысячу сносим, восемьсот в уме

Тысячу сносим, восемьсот в уме

Челябинские бараки идут под снос.

Зачет по доступности

Зачет по доступности

Сдают власти Южного Урала.

Нижнетагильский меткомбинат объявил войну CO2

Нижнетагильский меткомбинат объявил войну CO2

И сэкономил на коксе.

Интервью

Инфографика

Цветные контейнеры для мусора "пропишут" в платежках свердловчан

Система Orphus

Я читаю Telegram Уралинформбюро.

А вы?

Подписаться Закрыть ×