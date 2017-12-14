За миллионные растраты.

Камышловский горсуд признал бывшего главу Камышловского городского округа Михаила Чухарева виновным в превышении должностных полномочий. Об этом "Уралинформбюро" сообщили в региональном СУ СКР.

Установлено, что подсудимый знал о том, что строительство двух домов по улице Строителей в Камышлове, предназначенных для переселения граждан из аварийного и ветхого жилья, выполнено лишь частично. Тем не менее в период 2013-2014 годов он подписывал акты выполненных работ и производил их оплаты.

Действия главы привели к незапланированным тратам из местного бюджета, поскольку строительство домов все-таки было завершено: в 2015 году администрация подписала договоры с другими компаниями, чтобы устранить недоработки. В общей сложности сумма ущерба составила свыше 18 миллионов рублей.

Суд назначил Михаилу Чухареву наказание в виде штрафа в размере 280 тысяч рублей, с лишением права работать в органах власти в течение 3 лет.

Стоит отметить, что на период следствия глава Камышловского ГО был отстранен от должности. Кроме того, по инициативе следствия на имущество подсудимого (нежилое здание и доли в уставном капитале организаций) был наложен арест.

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