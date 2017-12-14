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Отрубивший супруге руки "подмосковный Отелло" арестованСегодня в 09:26

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На 2 месяца.

Серпуховский горсуд Московской области арестовал на 2 месяца Дмитрия Грачева, который из ревности отрубил руки жене. Он пробудет в СИЗО до 10 февраля 2018 года, пишут федеральные СМИ.

Дикая история произошла 11 декабря 2017 года. Обвиняемый заподозрил 26-летнюю супругу в неверности и вывез ее в лес. Сначала он ломал женщине пальцы, выбивая признание, а затем отрубил кисти рук.

Как ранее писало "Уралинформбюро", Грачев сам отвез жену в больницу, после чего сдался полиции. Женщине провели сложную многочасовую операцию. Ей спасли левую руку.

Следует добавить, что супруги воспитывают двух сыновей. Сейчас мальчики находятся у бабушки.

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