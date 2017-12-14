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В лесу под Южноуральском нашли труп младенцаСегодня в 10:26

  • Текст

Его мать ищут.

Днем 13 декабря в лесу около села Дуванкуль (Увельский район) нашли труп новорожденного мальчика. Возбуждено уголовное дело по статье "Убийство матерью новорожденного ребенка".

Как сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе СУ СКР по Челябинской области, на теле младенца не было видимых признаков насильственной смерти. Точную причину гибели установит судмедэкспертиза.

В настоящее время устанавливается личность матери.

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