Они получили 28 лет на двоих.

Богдановичский горсуд вынес приговор двум братьям, признав их виновными в наркоторговле. Одного из них отправили в колонию строгого режима на 14 лет, другому дали 14 лет 8 месяцев, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе свердловской прокуратуры.

Злоумышленники промышляли с ноября 2015-го по январь 2016 года. Они находили поставщиков зелья в Интернете. Наркотики мужчины приобретали через тайники, а затем доставляли партии из Екатеринбурга в Богданович.

Запрещенные вещества братья хранили в частном доме матери, а фасовали их в столярной мастерской. Женщина не знала об этом.