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Изнасилованная десятиклассница родила мертвого ребенкаСегодня в 10:59

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Насильник задержан.

В Кызыл-Кие (Киргизия) ученица десятого класса родила мертвого ребенка. Девушка рассказала милиционерам, что ее изнасиловал 17-летний односельчанин, передает "Уралинформбюро".

По данным пресс-службы УВД Ошской области, возбуждено уголовное дело по статье "Половое сношение и иные действия сексуального характера с лицом, не достигшим 16 летнего возраста". Подозреваемый, которого СМИ "записали" в братья жертвы, задержан и помещен в ИВС. С девушкой работают психологи.

Стоит отметить, что родители пострадавшей уехали на заработки в Россию, оставив дочь на попечении родных.

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