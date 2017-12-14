Обвиняемый в убийстве.

В Сатке в камере изолятора временного содержания нашли тело 57-летнего мужчины, который был арестован по обвинению в убийстве.

Как сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе СУ СКР по Челябинской области, на теле погибшего не было признаков насильственной смерти. По предварительным данным, у мужчины случился инфаркт. Точную причину смерти установит судмедэкспертиза.

Проводится проверка.