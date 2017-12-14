Молодой женщины.

В суд передано уголовное дело в отношении 61-летнего жителя Кургана, обвиняемого в изнасиловании под угрозой убийством.

Преступление было совершено в августе 2017 года. Пьяный пенсионер пришел на дачу к знакомой 34-летней женщине. Он затолкнул ее внутрь дома, ударил три раза по лицу и изнасиловал. С места происшествия преступник скрылся.

Потерпевшая сообщила о случившемся в полицию. Злоумышленника задержали. Он не признает вину, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе СУ СКР по Курганской области.

Следует отметить, что обвиняемый ранее провел 12 лет в колонии за избиение человека до смерти.