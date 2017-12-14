Преступление произошло в Чернушке.

В Прикамье в суд передано уголовное дело в отношении 37-летнего разнорабочего из Свердловской области. Он обвиняется в избиении коллеги до смерти, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе СУ СКР по Пермскому краю.

Преступление было совершено в ночь на 11 октября 2017 года в Чернушке на территории одного из предприятий. Двое разнорабочих выпивали. Разгорелась ссора, и один из них забил другого доской. Затем обвиняемый уничтожил орудие преступления и скрылся.

Следует отметить, что злоумышленник ранее был неоднократно судим.

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