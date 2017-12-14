Тагильская "борзота" предстала перед судомСегодня в 13:34
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В день большой пресс-конференции Путина.
Суд начал рассмотрение уголовного дела против учредителя Нижнетагильского завода теплоизоляционных изделий (НТЗТИ). 34-летний Денис Кокорин обвиняется в невыплате зарплаты, мошенничестве и сокрытии денежных средств организации в крупном размере, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе СУ СКР по Свердловской области.
По данным следствия, с декабря 2015 по январь 2017 годов на предприятии возникла задолженность по заработной плате перед почти 300 работниками на сумму 7,5 миллиона рублей. Также Кокорина обвиняют в сокрытии денег, за счет которых должно было производиться взыскание налогов или сборов. Сумма сокрытых денежных средств - около 5 миллионов рублей.
Кроме того, при изучении финансово-хозяйственной деятельности завода следователи выявили факт мошенничества, связанный с хищением имущества НТЗТИ на сумму свыше 22 миллионов рублей. Махинация была совершена с июня 2013 по май 2015 годов, когда подсудимый занимал пост директора предприятия и был собственником 50% его акций.
Как сообщалось ранее, руководство НТЗТИ прославилось на всю страну после того, как о нем на встрече с главой Среднего Урала Евгением Куйвашевым заговорил президент РФ Владимир Путин. Глава государства рассказал, что во время последней "прямой линии" к нему обратились работники предприятия и пожаловались на задержку зарплат.
"Владелец завода - надо, конечно, это проверять, но если на самом деле так, звучит странно - якобы, заявил рабочим: пока президент лично ко мне не обратится, ничего не получите. Надо понять: если это так, то откуда эта борзота, такое хамство по отношению к людям?", - возмутился президент.
После этого на Среднем Урале перетряхнули всю "борзоту": в области были возбуждены десятки уголовных дел по факту невыплаты и задержки зарплат.
Стоит отметить, что Кокорину грозит до 10 лет лишения свободы.
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