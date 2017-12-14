×

Скопируйте код для размещения этого материала в своем блоге:




Предпросмотр

Вы можете расположить рубрики с новостями на главной странице сайта в том порядке, в каком хотите. Для этого переместите блоки на схеме и сохраните изменения. Изменения можно вносить любое количество раз.

  • Политика
  • Происшествия
  • Экономика
  • Криминал
  • Финансы
  • Общество
  • Звезды тоже люди
  • Спорт


Хирург выжигал автографы на печени пациентовСегодня в 16:14

  • Текст

Его судьбу решит суд.

В Бирмингеме (Великобритания) начался суд над хирургом госпиталя королевы Елизаветы II. 53-летнего трансплантолога Саймона Брэмхолла обвиняют в насилии над пациентами, находящимися под наркозом, пишет Daily Mirror.

По версии обвинителя, врач во время операций по пересадке печени выжигал лазером на донорском органе свои инициалы "SB". Пострадавшими признаны два пациента. Причем у одного из них автограф остался на печени, что обнаружилось при повторной операции.

О "хобби" хирурга сообщили его коллеги. По мнению одного из них, родственники доноров явно не ожидают подобного издевательского отношения, когда соглашаются отдать орган близкого человека нуждающемуся пациенту.

Прокурор по делу подчеркнул, что это - беспрецедентный случай для британского правосудия.

Преступления Саймон Брэмхолл совершил в 2013 году, отработав в госпитале 12 лет. Приговор ему вынесут 12 января 2018 года, передает "Уралинформбюро".

Присоединяйтесь к нашему каналу в Telegram для быстрого доступа к новостям!

к списку материалов Если вы нашли опечатку, выделите ее в тексте и нажмите ctrl+enter
Получить код
Комментировать

Введено 0 символ(ов) из 1500. Оставшееся количество символов: 1500.

Если вы можете дополнить материал своей информацией, то оставьте свои контактные данные
  • Последние новости

  Следите за новостями

Главные новости

Аналитика

Чернин в "Черной дыре": конец иллюзий

Чернин в "Черной дыре": конец иллюзий

Гипотеза катастрофы.

Южноуральский тренд на вырост

Южноуральский тренд на вырост

Дает положительные результаты.

Челябинский мусор требует революции

Челябинский мусор требует революции

В переработке.

Интервью

Инфографика

Цветные контейнеры для мусора "пропишут" в платежках свердловчан

Система Orphus

Я читаю Telegram Уралинформбюро.

А вы?

Подписаться Закрыть ×