Хирург выжигал автографы на печени пациентовСегодня в 16:14
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Его судьбу решит суд.
В Бирмингеме (Великобритания) начался суд над хирургом госпиталя королевы Елизаветы II. 53-летнего трансплантолога Саймона Брэмхолла обвиняют в насилии над пациентами, находящимися под наркозом, пишет Daily Mirror.
По версии обвинителя, врач во время операций по пересадке печени выжигал лазером на донорском органе свои инициалы "SB". Пострадавшими признаны два пациента. Причем у одного из них автограф остался на печени, что обнаружилось при повторной операции.
О "хобби" хирурга сообщили его коллеги. По мнению одного из них, родственники доноров явно не ожидают подобного издевательского отношения, когда соглашаются отдать орган близкого человека нуждающемуся пациенту.
Прокурор по делу подчеркнул, что это - беспрецедентный случай для британского правосудия.
Преступления Саймон Брэмхолл совершил в 2013 году, отработав в госпитале 12 лет. Приговор ему вынесут 12 января 2018 года, передает "Уралинформбюро".
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