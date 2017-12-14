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Золотодобытчики из Невьянска "намыли" себе штрафСегодня в 16:45

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В 2 миллиона.

Невьянский суд оштрафовал золотодобывающую артель "Нейва" и ее руководителя по требованию прокуратуры. Старателей наказали за ненадлежащее использование земельного участка.

Как рассказали "Уралинформбюро" в пресс-службе свердловского надзорного ведомства, у артели были лицензии на разведку и добычу россыпного золота на свердловских месторождениях "Шуралинско-Ключевское" и "Левобережное".

Между тем, руководство "Нейвы" арендовало под Невьянском у администрации одноименного городского округа участок земли сельхозназначения, но развернули на нем добычу золота, уничтожив плодородный слой почвы.

Суд оштрафовал золотодобытчиков на 1,9 миллиона рублей

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Свердловские старатели незаконно добывали золото

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