Ее сдал сожитель.

Установлена личность женщины, подозреваемой в убийстве новорожденного сына в Челябинской области. Это 37-летняя уроженка Башкирии. Ее ищут, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе регионального ГУ МВД.

О преступлении рассказал полицейским бывший сожитель женщины. По его словам, она самостоятельно родила ребенка и закопала его в лесу в 10 километрах от села Дуванкуль (Еткульский район). Труп младенца нашли 13 декабря.

Уголовное дело возбуждено по статье "Убийство матерью новорожденного ребенка".

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