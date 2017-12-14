Во время дорожного конфликта.

В Карталах возбудили уголовное дело в отношении местного депутата. Его подозревают в умышленном причинении легкого вреда здоровью.

Как сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе СУ СКР по Челябинской области, 25 октября 2017 года в Карталах произошла конфликтная ситуация на дороге. Разгоряченный депутат подрался с оппонентом.

Сейчас выясняются обстоятельства случившегося. Для устранения и профилактики нарушений будет внесено представление.