А труп бросили в ущелье.

В Киргизии задержали семерых подростков в возрасте 16-18 лет. Их подозревают в жестоком убийстве сверстника, передает "Уралинформбюро".

Преступление было совершено 9 декабря 2017 года. 17-летний житель Токмока повздорил с приятелями. Те избили его и задушили шарфом. Труп подростка злоумышленники бросили в ущелье, прикрыв сверху камнями.

Мать убитого обратилась в полицию 11 декабря с заявлением о том, что его похитили неизвестные, пишет kabarlar.org.

В настоящее время все подозреваемые находятся в изоляторе временного содержания.