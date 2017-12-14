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Семеро киргизских подростков задушили шарфом сверстникаСегодня в 19:20

  • Текст

А труп бросили в ущелье.

В Киргизии задержали семерых подростков в возрасте 16-18 лет. Их подозревают в жестоком убийстве сверстника, передает "Уралинформбюро".

Преступление было совершено 9 декабря 2017 года. 17-летний житель Токмока повздорил с приятелями. Те избили его и задушили шарфом. Труп подростка злоумышленники бросили в ущелье, прикрыв сверху камнями.

Мать убитого обратилась в полицию 11 декабря с заявлением о том, что его похитили неизвестные, пишет kabarlar.org.

В настоящее время все подозреваемые находятся в изоляторе временного содержания.

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