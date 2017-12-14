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Свердловчанин зарезал мужчину на кормовом складеСегодня в 19:41

  • Текст

Его отдали под суд.

В суд направлено уголовное дело в отношении 26-летнего жителя Артинского района, обвиняемого в убийстве. Вместе с ним на скамье подсудимых 21-летний приятель, которому вменяют укрывательство преступления. Об этом "Уралинформбюро" сообщили в пресс-службе СУ СКР по Свердловской области.

Преступление было совершено 12 июля 2017 года на территории кормозаготовительного склада в деревне Большие Карзи. Старший обвиняемый, будучи пьяным, зарезал мужчину, с которым ранее повздорил. Помочь спрятать тело он позвал приятеля.

Вскоре злоумышленников задержали.

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