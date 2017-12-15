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Замглавы Росимущества заподозрили в хищении 150 миллионовСегодня в 09:45

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Она арестована.

Замглавы Росимущества Елену Паткину арестовали в Москве. Она подозревается в хищении 150 миллионов рублей со счетов ведомства.

По данным "Коммерсанта", Паткину задержали еще 10 декабря 2017 года на Казанском вокзале. В этот же день прошли обыски по 15 адресам, в том числе в офисе Росимущества. По версии следствия, женщина была организатором преступной группы, которая выводила деньги через подставные фирмы.

Следует отметить, что ранее по делу были арестованы два бывших бухгалтера территориального управления Росимущества по Московской области.

50-летняя Елена Паткина курировала вопросы земельных отношений. Должность замглавы Росимущества она получила 1 июня 2017 года, передает "Уралинформбюро".

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