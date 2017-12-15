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Челябинский спасатель похитил более 12 миллионовСегодня в 10:38

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На фиктивных экспертизах.

В Тракторозаводский райсуд Челябинска направлено уголовное дело в отношении бывшего сотрудника регионального МЧС. Его обвиняют в мошенничестве и незаконном занятии предпринимательской деятельностью, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе южноуральской прокуратуры.

Обвиняемый занимал должности главного специалиста отдела (дознания) управления государственного пожарного надзора, заместителя начальника отдела №7 управления надзорной деятельности, старшего инженера отдела государственного пожарного надзора и профилактической работы. В 2010 году он учредил через доверенных лиц ООО "Пожарный декларант" и вплоть до 2016 года занимался предпринимательской деятельностью.

По данным следствия, спасатель заключал фиктивные договоры о проведении пожарной экспертизы для учреждений. Однако его компания не выполняла условия соглашений. Таким образом обвиняемый похитил около 12,5 миллиона рублей.

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