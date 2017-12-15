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Хирурга клиники "Доктор Плюс" не лишили врачебной практики после смерти пациенткиСегодня в 11:03

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Ему ограничили свободу на 2,5 года.

Ленинский райсуд вынес приговор хирургу екатеринбургской клиники "Доктор Плюс" Игорю Ноговицыну, признав его виновным в гибели пациентки. Ему ограничили свободу на 2,5 года, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе свердловской прокуратуры.

В апреле 2016 года Ноговицин провел операцию по удалению полипов из носа 70-летней женщины. После хирургического вмешательства у пенсионерки открылось кровотечение. Однако обвиняемый должных мер не принял, и пациентка скончалась.

Следует отметить, что суд не стал лишать Ноговицына права заниматься врачебной деятельностью.

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