Ему ограничили свободу на 2,5 года.

Ленинский райсуд вынес приговор хирургу екатеринбургской клиники "Доктор Плюс" Игорю Ноговицыну, признав его виновным в гибели пациентки. Ему ограничили свободу на 2,5 года, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе свердловской прокуратуры.

В апреле 2016 года Ноговицин провел операцию по удалению полипов из носа 70-летней женщины. После хирургического вмешательства у пенсионерки открылось кровотечение. Однако обвиняемый должных мер не принял, и пациентка скончалась.

Следует отметить, что суд не стал лишать Ноговицына права заниматься врачебной деятельностью.

Ранее по теме:

Прокуратура просит для хирурга клиники "Доктор Плюс" два года