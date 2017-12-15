В ИК общего режима.

Нижневартовский горсуд вынес приговор 36-летнему Руслану Ибрагимову, признав его виновным в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью с применением оружия и хулиганстве. Он проведет четыре года в колонии общего режима, сообщили "Уралинформбюро" в суде.

Перестрелка в ночном клубе "Solo" произошла в ночь на 15 июля 2017 года. Ибрагимов пытался познакомиться с девушкой, что не понравилось ее бойфренду. Отвергнутый ухажер открыл стрельбу и ранил гостью ночного клуба. Пуля попала в голову девушки.

Уголовное дело рассматривалось в особом порядке (наказание составляет не более двух третей от максимального срока за это преступление - прим.ред.), так как Ибрагимов полностью признал вину и выплатил 1 миллион рублей потерпевшей.

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