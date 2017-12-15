×

Скопируйте код для размещения этого материала в своем блоге:




Предпросмотр

Вы можете расположить рубрики с новостями на главной странице сайта в том порядке, в каком хотите. Для этого переместите блоки на схеме и сохраните изменения. Изменения можно вносить любое количество раз.

  • Политика
  • Происшествия
  • Экономика
  • Криминал
  • Финансы
  • Общество
  • Звезды тоже люди
  • Спорт


Нижневартовский стрелок сел на четыре годаСегодня в 11:33

  • Текст

В ИК общего режима.

Нижневартовский горсуд вынес приговор 36-летнему Руслану Ибрагимову, признав его виновным в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью с применением оружия и хулиганстве. Он проведет четыре года в колонии общего режима, сообщили "Уралинформбюро" в суде.

Перестрелка в ночном клубе "Solo" произошла в ночь на 15 июля 2017 года. Ибрагимов пытался познакомиться с девушкой, что не понравилось ее бойфренду. Отвергнутый ухажер открыл стрельбу и ранил гостью ночного клуба. Пуля попала в голову девушки.

Уголовное дело рассматривалось в особом порядке (наказание составляет не более двух третей от максимального срока за это преступление - прим.ред.), так как Ибрагимов полностью признал вину и выплатил 1 миллион рублей потерпевшей.

Ранее по теме:
Нижневартовский стрелок арестован
Зачинщика перестрелки в ночном клубе Нижневартовска задержали в Уфе

Присоединяйтесь к нашему каналу в Telegram для быстрого доступа к новостям!

к списку материалов Если вы нашли опечатку, выделите ее в тексте и нажмите ctrl+enter
Получить код
Комментировать

Введено 0 символ(ов) из 1500. Оставшееся количество символов: 1500.

Если вы можете дополнить материал своей информацией, то оставьте свои контактные данные
  • Последние новости

  Следите за новостями

Главные новости

Аналитика

Как в XIX веке: качество подготовки воды на Урале отстает на столетия

Как в XIX веке: качество подготовки воды на Урале отстает на столетия

Спасет кипячение и вакцинация

Зелень по-черному

Зелень по-черному

Статья не про "Гринпис".

Церковный кружок стал делить пирожок

Церковный кружок стал делить пирожок

За народ.

Интервью

Инфографика

Цветные контейнеры для мусора "пропишут" в платежках свердловчан

Система Orphus

Я читаю Telegram Уралинформбюро.

А вы?

Подписаться Закрыть ×