Возбуждено уголовное дело.

В Челябинске возбуждено уголовное дело в отношении 20-летней женщины. Ее подозревают в причинении смерти по неосторожности, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе СУ СКР по региону.

По версии следствия, вечером 14 декабря жительница Калининского района решила искупать свою 8-месячную дочь. Она оставила ребенка без присмотра в ванне, в которую набиралась вода. Девочка утонула.

Решается вопрос об избрании меры пресечения и предъявлении обвинения.