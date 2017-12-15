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Мать убитых близнецов не хочет лишиться родительских правСегодня в 11:45

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На третьего ребенка.

Мать убитых в Алматы близнецов Алла Волченко просит суд не лишать ее родительских прав на старшего сына. По мнению женщины, двухлетнему мальчику необходимо пройти психологическую экспертизу, которая определит отношение ребенка к родительнице, передает "Уралинформбюро".

Волченко и ее сожитель, гражданин Узбекистана Эмиль Гильмутдинов, обвиняются в убийстве двух сыновей и оставлении в опасности третьего.

Отец годовалых близнецов после многодневного запоя во время отсутствия жены задушил малышей, которые якобы мешали ему спать, и спрятал их тела в погреб. Жене он сказал, что сдал детей в Дом малютки. На следующий день чета со старшим сыном переехала на другую съемную квартиру, где Гильмутдинов поставил сумку с трупами в неработающий холодильник.

Стоит отметить, что Волченко знала о том, что ее сожитель намерен избавиться от досаждавших ему детей.

Спустя некоторое время останки мальчиков были найдены, их родителей задержали на следующий день. За это время они во время одной из прогулок по городу умудрились где-то забыть и старшего двухлетнего сына. Найденного на улице ребенка сначала отправили в больницу, а потом в детдом.

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