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Тюменские полицейские нашли 7 кило героина в колесах иномаркиСегодня в 12:05

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Контрабандист арестован.

Тюменские полицейские задержали 37-летнего мигранта, который пытался провезти семь килограммов высококачественного героина из Казахстана.

Как рассказали "Уралинформбюро" в пресс-службе регионального УМВД, подозреваемого задержали на 92-м километре автодороги Ишим – Казанское. При осмотре его автомобиля Hyundai Starex правоохранители обнаружили тщательно замаскированные тайники. Они были оборудованы в четырех колесных дисках.

Задержанный пояснил, что вез наркотики для дальнейшего сбыта на территории РФ. В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по статье "Контрабанда наркотиков в особо крупном размере". Он арестован. Ему грозит пожизненное лишение свободы.

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