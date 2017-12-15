Всего на его счету более 80 жертв.

Следователи завершили расследование уголовного дела в отношении бывшего милиционера из Ангарска Михаила Попкова. Он обвиняется в 60 эпизодах убийства. После того, как прокуратура утвердит обвинительное заключение, дело будет направлено в суд. Об этом "Уралинформбюро" сообщили в пресс-службе СУ СКР по Иркутской области.

Маньяк орудовал с 1994 по 2010 годы в Иркутском, Ангарском и Усольском районах. Он погубил более 80 женщин в возрасте от 16 до 40 лет. Своих жертв мужчина выслеживал в темное время суток – заманивал в автомобиль, иногда показывая удостоверение, увозил в лес, насиловал и убивал. До 1998 года Попков служил в милиции и умело заметал следы.

Вычислить его удалось благодаря генетической экспертизе. Позже он заявил, что на преступления его толкнула измена жены. Экспертиза признала его вменяемым.

В 2015 году суд назначил Попкову пожизненное заключение за 22 убийства и 2 покушения на убийство. Следователи продолжили расследование дела, и вскрылось 60 новых эпизодов.

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