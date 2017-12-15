×

Скопируйте код для размещения этого материала в своем блоге:




Предпросмотр

Вы можете расположить рубрики с новостями на главной странице сайта в том порядке, в каком хотите. Для этого переместите блоки на схеме и сохраните изменения. Изменения можно вносить любое количество раз.

  • Политика
  • Происшествия
  • Экономика
  • Криминал
  • Финансы
  • Общество
  • Звезды тоже люди
  • Спорт


Ангарский маньяк предстанет перед судом за убийство еще 60 женщинСегодня в 12:21

  • Текст

Всего на его счету более 80 жертв.

Следователи завершили расследование уголовного дела в отношении бывшего милиционера из Ангарска Михаила Попкова. Он обвиняется в 60 эпизодах убийства. После того, как прокуратура утвердит обвинительное заключение, дело будет направлено в суд. Об этом "Уралинформбюро" сообщили в пресс-службе СУ СКР по Иркутской области.

Маньяк орудовал с 1994 по 2010 годы в Иркутском, Ангарском и Усольском районах. Он погубил более 80 женщин в возрасте от 16 до 40 лет. Своих жертв мужчина выслеживал в темное время суток – заманивал в автомобиль, иногда показывая удостоверение, увозил в лес, насиловал и убивал. До 1998 года Попков служил в милиции и умело заметал следы.

Вычислить его удалось благодаря генетической экспертизе. Позже он заявил, что на преступления его толкнула измена жены. Экспертиза признала его вменяемым.

В 2015 году суд назначил Попкову пожизненное заключение за 22 убийства и 2 покушения на убийство. Следователи продолжили расследование дела, и вскрылось 60 новых эпизодов.

Ранее по теме:
Ангарский маньяк погубил более 70 женщин

Присоединяйтесь к нашему каналу в Telegram для быстрого доступа к новостям!

к списку материалов Если вы нашли опечатку, выделите ее в тексте и нажмите ctrl+enter
Получить код
Комментировать

Введено 0 символ(ов) из 1500. Оставшееся количество символов: 1500.

Если вы можете дополнить материал своей информацией, то оставьте свои контактные данные
  • Последние новости

  Следите за новостями

Главные новости

Аналитика

Как в XIX веке: качество подготовки воды на Урале отстает на столетия

Как в XIX веке: качество подготовки воды на Урале отстает на столетия

Спасет кипячение и вакцинация

Зелень по-черному

Зелень по-черному

Статья не про "Гринпис".

Церковный кружок стал делить пирожок

Церковный кружок стал делить пирожок

За народ.

Интервью

Инфографика

Цветные контейнеры для мусора "пропишут" в платежках свердловчан

Система Orphus

Я читаю Telegram Уралинформбюро.

А вы?

Подписаться Закрыть ×