За незаконный бизнес.

В Октябрьский районный суд Екатеринбурга передано уголовное дело в отношении председателя правления и главного бухгалтера НП "Уральский Центр распространения Дианетики и Саентологии". Женщину обвиняют в незаконной предпринимательской деятельности, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе областной прокуратуры.

По версии следствия, с октября 2013-го по январь 2017 года обвиняемая заработала почти 27 миллионов рублей, оказывая образовательные услуги, которые подлежат обязательному лицензированию.

"Фактически злоумышленница в помещении центра организовала на систематической основе изучение дианетики на возмездной основе посредством проведения лекций, семинаров, конференций, сопровождающихся выполнением теоретических и практических заданий с дальнейшей их оценкой на предмет правильности их выполнения и дальнейшей итоговой аттестацией с выдачей сертификата, подтверждающим получение обучающимися знаний и умений", - пояснили в ведомстве.

Обыски в Уральском Центре распространения Дианетики и Саентологии прошли в феврале этого года. На тот момент в организации состояли 140 человек.

Родоначальником саентологии является американский писатель-фантаст Рон Хаббард. Движение, которое его участники считают религией, было основано в 1950-х годах. Немало последователей саентологии встречается среди известных людей. В Голливуде, например, главным проповедником течения считается обладатель "Золотого Глобуса" Том Круз.