В Москве началось оглашение приговора.

Бывший министр экономического развития РФ Алексей Улюкаев признан виновным в получении взятки. Оглашение приговора экс-чиновнику в настоящее время проходит в Замоскворецком суде Москвы, передает "Уралинформбюро".

По версии следствия, глава "Роснефти" Игорь Сечин передал Улюкаеву 2 миллиона долларов за одобрение покупки госкорпорацией 50% акций "Башнефти". На предыдущем заседании, состоявшемся 7 декабря, гособвинение запросило для подсудимого 10 лет лишения свободы в ИК строгого режима, а также лишения госнаград и права занимать государственные должности.

Сам Алексей Улюкаев вину в инкриминируемом ему деянии не признал, сравнив себя с гладиатором с картонным мечом. При этом он попросил прощения у россиян за то, что зачастую отворачивался от их горя. Также экс-министр поблагодарил тех, кто не отвернулся от него, и заявил, что остаток жизни посвятит отстаиванию интересов людей.

В преддверии сегодняшнего заседания он сообщил, что рассчитывает на оправдательный приговор.

Какое наказание будет назначено бывшему главе Минэкономразвития, станет известно позднее.