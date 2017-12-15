Из ружья.

В ночь на 15 декабря 26-летний житель поселка Лыхма застрелил 33-летнего знакомого в пылу пьяной ссоры.

Как сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе югорского СУ СКР, трагедия разыгралась в автомобиле недалеко от поселка. Нетрезвые мужчины повздорили, в пылу ссоры младший из товарищей схватил ружье и выстрелил в оппонента. Ранение оказалось смертельным.

Молодой человек отвез труп на производственную базу в окрестностях Лыхмы и явился с повинной к участковому.

Возбуждено уголовное дело по статье "убийство". Проводятся необходимые следственные действия, ружье у стрелка изъято.