За хранение оружия.

Ленинский райсуд Екатеринбурга вынес приговор местному бизнесмену Олегу Шишову, который участвовал в "цыганской" перестрелке. Он признан виновным в незаконном приобретении и хранении боеприпасов. Мужчине ограничили свободу на 1 год, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе свердловской прокуратуры.

По данным следствия, с января 2014 по сентябрь 2016 года Шишов приобрел у неустановленного лица 25 боевых автоматных патронов. Боеприпасы он хранил в доме, а в дальнейшем снарядил ими магазин охотничьего карабина "Вепрь".

Дело рассматривалось в особом порядке, так как коммерсант полностью признал вину.

Перестрелка в частном секторе на улице Депутатской произошла 3 сентября 2016 года. К дому Шишова приехали 25 вооруженных мужчин. Бизнесмен с приятелями - братьями Дутовыми - начал отстреливаться от незваных гостей. Два визитера скончались, еще семеро попали в больницу.

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