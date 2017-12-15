В массажном салоне.

Ленинский райсуд Екатеринбурга вынес приговор 31-летнему директору салона "Африка", признав его виновным в организации занятия проституцией. Ему выписали штраф в 200 тысяч рублей, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе свердловской прокуратуры.

По данным следствия, массажистки салона оказывали интимные услуги с мая 2014-го по июнь 2015 года. Путаны получали от 2 900 до 7 900 рублей. Их деятельность пресекли полицейские во время проверочной закупки.

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