Труп он бросил в подъезде.

Суд вынес приговор 37-летнему ранее судимому жителю Богдановича, признав его виновным в убийстве приятеля. Он проведет 12 лет в колонии строгого режима и заплатит 500 тысяч рублей в качестве возмещения морального вреда, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе СУ СКР по Свердловской области.

Преступление было совершено в августе 2017 года в квартире дома на улице Советской. Приятели выпивали, и разгорелась ссора. Один из них избил собутыльника, а затем задушил его. Злоумышленник выволок труп в подъезд и бросил его там.