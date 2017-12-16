Ему вменяют халатность.

В суд направлено уголовное дело в отношении инженера казенного учреждения Югры "Управление капитального строительства". Он обвиняется в халатности, повлекшей причинение 21-миллионного ущерба бюджету. Об этом "Уралинформбюро" сообщили в пресс-службе окружного СУ СКР.

По данным следствия, с мая по декабрь 2015 года обвиняемый принял невыполненные работы от подрядчика, который строил корпус социально-реабилитационного центра для несовершеннолетних "Берегиня" в поселке Пионерский. Строительство объекта до сих пор не завершено

Обвиняемый вину признал.