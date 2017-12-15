Свердловский экс-полицейский получил срок за хищение дорогих иномарокСегодня в 17:34
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6 лет 4 месяца ИК.
Бывший инспектор ДПС и его подельник получили сроки за хищение дорогих иномарок. Максим Фатеев и Владимир Тарасов признаны виновными в кражах, совершенных группой лиц по предварительному сговору, в крупном и особо крупном размере. Оба осужденных отправятся в исправительную колонию на 6 лет 4 месяца, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе свердловской прокуратуры.
В суде доказано, что угонщики орудовали в Екатеринбурге, Сухом Логу, Богдановиче, Сысерти и Ревде с июня 2013-го по 2017 год. Они похитили восемь дорогих автомобилей. Общий ущерб от совершенных преступлений составил свыше 8,4 миллиона рублей. Краденые машины подельники продавали.
Для совершения преступлений они использовали оборудование, которое позволяет "считывать" ключ сигнальной системы. Также у банды был оборудован гаражный бокс, где они перебивали идентификационные номера машин для их последующей реализации.
Два автомобиля вернули владельцам. Для возмещения материального вреда остальным потерпевшим был наложен арест на имущество обвиняемых.
Приговор суда в законную силу не вступил.
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