Тюменский инструктор по йоге выращивал коноплю15 декабря в 19:10
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В свободное от занятий время.
Прокуратура Тюменской области направила в суд уголовное дело в отношении 28-летнего инструктора по йоге и его 31-летнего знакомого бизнесмена. Мужчины арендовали гараж, где выращивали коноплю "для личного употребления".
"В январе 2017 года молодые люди решили заняться выращиванием конопли для личного употребления. Они приобрели семена наркотикосодержащего растения конопля рода Cannabis, а также необходимое тепловое оборудование и различные удобрения. В арендованном гараже была установлена термопалатка с лампами внутри и в феврале высеяны семена. Мужчины ухаживали за коноплей, поливали и удобряли ее. В июне они сняли первый урожай, часть же конопли продолжала расти", - сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе регионального ведомства.
О незаконном хобби инструктора по йоге стало известно летом текущего года, когда в гараже случился пожар. Спасатели наткнулись на растения, похожие на коноплю, и вызвали полицию. Из гаража изъяли 22 куста конопли, части растений и марихуану общей массой около 6 килограммов.
Теперь преподавателю йоги и его приятелю грозит до 10 лет лишения свободы.
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