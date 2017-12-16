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Убийцы таксиста пытались продать улику "с молотка"15 декабря в 19:15

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Выставив машину на торги.

Полиция Алматинской области задержала двух подозреваемых в убийстве таксиста из Алматы. Злоумышленники пытались продать через интернет главную улику – автомобиль частного извозчика. Об этом сообщила пресс-служба ДВД региона, передает "Уралинформбюро".

Тело мужчины с ножевыми ранениями обнаружили местные жители близ села Амангелды в Енбекшиказахском районе. Полицейские установили личность убитого: им оказался 28-летний алмаатинец, который "таксовал", чтобы заработать на жизнь.

"Подозреваемые задержаны в одном из кафе Талдыкоргана. По их показаниям, убийство таксиста совершено в Алматы, после чего тело потерпевшего с целью его сокрытия было вывезено на территорию области. Карманный нож, ставший орудием преступления, изъят и приобщен к материалам уголовного дела", - цитирует сообщение пресс-службы ДВД Алматинской области агентство Sputnik.

Подозреваемые ранее уже привлекались к уголовной ответственности: один - за разбой, другой - за мошенничество. Задержанные помещены под стражу.

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