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Отцу убитых близнецов грозит пожизненное заключение18 декабря в 09:58

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А их матери - длительный срок лишения свободы.

Прокурор потребовал для отца убитых в Алматы годовалых близнецов максимальное наказание. 29-летнему гражданину Узбекистана Эмилю Гильмутдинову грозит пожизненное лишение свободы, а его 34-летней сожительнице Алле Волченко - 19 лет колонии. Старший сын пары должен быть передан под опеку в детское учреждение, сообщает "Уралинформбюро".

Чета обвиняется в убийстве и оставлении в опасности, передает Sputnik Казахстан.

Гильмутдинов признал свою вину частично, Волченко виновной себя не считает. Женщина просит не лишать ее родительских прав на старшего 2-летнего сына, которого пьяные родители бросили в центре Алматы перед тем, как их задержали.

Тела годовалых близнецов нашли в неработающем холодильнике в одной из съемных квартир в сентябре. Их родителей задержали на следующий день. Глава семейства рассказал, что решил расправиться с малышами, так как они мешали спать. Мать детей уверяет, что хотя и знала о жутких планах сожителя, до последнего думала, что он сдал младших сыновей в дом малютки.

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