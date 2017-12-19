Он был пьян.

В Соликамске задержали 26-летнего местного жителя, который угнал УАЗ и устроил две аварии.

Как рассказали "Уралинформбюро" в пресс-службе ГУ МВД по Пермскому краю, хозяин авто вечером оставил машину во дворе, а наутро не обнаружил ее. Полицейские установили, в каком направлении движется угнанный автомобиль. Оказалось, что он столкнулся с двумя ВАЗами. В ДТП никто не пострадал, однако машины получили механические повреждения.

Угонщик был пьян. Выяснилось, что ранее он неоднократно был судим.

По факту угона возбуждено уголовное дело.