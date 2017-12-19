За 11 кило "синтетики".

В Сургуте в суд направлено уголовное дело в отношении москвича, которого обвиняют в покушении на сбыт наркотиков в особо крупном размере.

По данным следствия, в июле 2017 года подсудимый договорился с неустановленным поставщиком о транспортировке наркотиков из Москвы в регионы России. Он приобрел более 11 килограммов "синтетики", сделал несколько закладок в Челябинской и Свердловской областях, а также в Башкирии.

Обвиняемого задержали в Сургуте, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе югорской прокуратуры.