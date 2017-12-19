Дело направлено на новое рассмотрение.

18 декабря 2017 года Свердловский облсуд отменил обвинительный приговор в отношении бывшего замглавы Белоярского ГО Сергея Прохоренко, который был осужден за взяточничество.

"По итогам апелляционного рассмотрения жалоба осужденного и его адвоката была удовлетворена: приговор отменен, а дело будет направлено на новое судебное рассмотрение в Белоярский районный суд, но иным составом суда. Судом первой инстанции в приговоре были допущены существенные нарушения уголовно-процессуального закона", - пояснили "Уралинформбюро" в пресс-службе облсуда.

Как полагает следствие, в сентябре 2014 года Прохоренко через посредника обещал директору одной из стройфирм помощь в заключении контракта на строительство котельных, а за это запросил 10% от суммы договора. В итоге администрация заключила с фирмой контракт стоимостью более 9 миллионов рублей на возведение котельной в селе Некрасово.

Спустя некоторое время глава Белоярского ГО вынес постановление о режиме ЧС в некоторых поселениях. Воспользовавшись этим, его заместитель без конкурса подписал бумаги на строительство теплопунктов еще в трех селах на сумму 39 миллионов рублей. Подрядчик успел получить более 33 бюджетных миллионов.

В начале июня 2017 года суд приговорил Прохоренко к 9 годам в колонии строгого режима, а также назначил 233-миллионный штраф.

Ранее по теме:

Бывший замглавы Белоярского ГО сел на 9 лет за взятки

Дело экс-замглавы Белоярского ГО вернули в райсуд