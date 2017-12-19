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Приговор Сиволапу будет оглашен 28 декабря18 декабря в 12:55

  • Текст

После обеда.

Свердловский облсуд огласит приговор екатеринбургскому бизнесмену Виталию Сиволапу 28 декабря в 14.00.

"Сегодня суд выслушал реплики сторон и последнее слово подсудимого. Сиволап свою вину не признал, поскольку считает себя непричастным к инкриминируемым ему преступлениям", - сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе суда.

Сиволапа обвиняют в посягательстве на жизнь судебного пристава и злостном уклонении от погашения кредитов. По данным следствия, он 6 лет уклонялся от погашения долгов по кредитам. В начале октября 2016 года к его дому пришел судебный пристав Сергей Дмитриев. Когда он описывал машину подсудимого, тот скинул на него из окна бутылку из-под виски. Пострадавшего госпитализировали. В марте 2017 года он скончался.

Гособвинитель просит отправить Сиволапа на 17 лет в колонию строгого режима.

Ранее по теме:
Гособвинение просит для Сиволапа 17 лет лишения свободы

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