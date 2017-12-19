×

Скопируйте код для размещения этого материала в своем блоге:




Предпросмотр

Вы можете расположить рубрики с новостями на главной странице сайта в том порядке, в каком хотите. Для этого переместите блоки на схеме и сохраните изменения. Изменения можно вносить любое количество раз.

  • Политика
  • Происшествия
  • Экономика
  • Криминал
  • Финансы
  • Общество
  • Звезды тоже люди
  • Спорт


Суд отправил поджигателя ККТ "Космос" в психбольницу18 декабря в 13:12

Он признан невменяемым.

18 декабря 2017 года Железнодорожный райсуд Екатеринбурга вынес приговор поджигателю ККТ "Космос" Денису Мурашову. Его направили на принудительное лечение в психбольницу, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе свердловской прокуратуры.

Кроме того, суд отклонил иск администрации на сумму 19 миллионов рублей.

Ранним утром 4 сентября 2017 года Мурашов за рулем УАЗа протаранил "Космос" и поджег свое авто. В салоне машины находилось 3 газовых баллона, сухие дрова, 3-метровый кабель, 3 автомобильные покрышки, две 100-литровые бочки с бензином и баллон газа. С места происшествия мужчина скрылся.

Ущерб оценили почти в 20 миллионов рублей. Уроженец Ирбита заявил, что таким образом выразил протест против показа кинофильма "Матильда".

Ранее экспертиза признала Мурашова невменяемым.

Ранее по теме:
Судьбу поджигателя ККТ "Космос" решит суд
Поджигателя "Космоса" Дениса Мурашова будут лечить в психушке

Присоединяйтесь к нашему каналу в Telegram для быстрого доступа к новостям!

к списку материалов Если вы нашли опечатку, выделите ее в тексте и нажмите ctrl+enter
Получить код
Комментировать
1 комментариев из 1 | смотреть все
... 18 декабря в 14:42

и вместе с ним надо было и поклонскую туда же определить по той же причине

ответить

Введено 0 символ(ов) из 1500. Оставшееся количество символов: 1500.

Если вы можете дополнить материал своей информацией, то оставьте свои контактные данные
  • Последние новости

  Следите за новостями

Главные новости

Аналитика

Отходы на столах свердловчан: изменит ли рацион "мусорная" реформа?

Отходы на столах свердловчан: изменит ли рацион "мусорная" реформа?

Перспективы оценили чиновники и бизнесмены.

Как в XIX веке: качество подготовки воды на Урале отстает на столетия

Как в XIX веке: качество подготовки воды на Урале отстает на столетия

Спасет кипячение и вакцинация

Зелень по-черному

Зелень по-черному

Статья не про "Гринпис".

Интервью

Инфографика

Цветные контейнеры для мусора "пропишут" в платежках свердловчан

Система Orphus

Я читаю Telegram Уралинформбюро.

А вы?

Подписаться Закрыть ×