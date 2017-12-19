Он признан невменяемым.

18 декабря 2017 года Железнодорожный райсуд Екатеринбурга вынес приговор поджигателю ККТ "Космос" Денису Мурашову. Его направили на принудительное лечение в психбольницу, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе свердловской прокуратуры.

Кроме того, суд отклонил иск администрации на сумму 19 миллионов рублей.

Ранним утром 4 сентября 2017 года Мурашов за рулем УАЗа протаранил "Космос" и поджег свое авто. В салоне машины находилось 3 газовых баллона, сухие дрова, 3-метровый кабель, 3 автомобильные покрышки, две 100-литровые бочки с бензином и баллон газа. С места происшествия мужчина скрылся.

Ущерб оценили почти в 20 миллионов рублей. Уроженец Ирбита заявил, что таким образом выразил протест против показа кинофильма "Матильда".

Ранее экспертиза признала Мурашова невменяемым.

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