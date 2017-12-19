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Время вышло: экс-министра Сидоренко не накажут за бизнес18 декабря в 13:30

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Уголовное дело прекращено.

Верх-Исетский суд Екатеринбурга прекратил уголовное дело в отношении экс-главы свердловского минтранса Александра Сидоренко, ранее обвинявшегося в незаконном участии в предпринимательской деятельности.

"Постановлением от 13 декабря 2017 года прекращено уголовное дело в отношении Александра Сидоренко за истечением срока давности уголовного преследования", - пояснили "Уралинформбюро" в пресс-службе суда.

По версии следствия, в 2010-2016 годах Сидоренко фактически владел 70% доли в ООО "УралДорТехнологии" и 100% доли в ООО "УралТрансПетролиум" (учредитель - брат экс-министра). Причем управлял этими организациями, несмотря на запрет для госслужащих заниматься предпринимательской деятельностью.

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