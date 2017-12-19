Которые предназначались приемным семьям.

В Екатеринбурге возбуждено уголовное дело по факту хищения бюджетных средств. Подозреваемая - ведущий специалист бухгалтерского учета и отчетности Управления соцполитики по Кировскому району города.

Как сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе свердловской прокуратуры, преступление было совершено, когда женщина исполняла обязанности главного бухгалтера. Она незаконно перевела на расчетный счет родственницы деньги, которые предназначались в качестве вознаграждений приемным родителям. Сумма ущерба не уточняется.

Дело возбуждено по статье "Мошенничество, совершенное лицом с использованием своего служебного положения".