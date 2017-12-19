Который за нее заступился.

В Кунгуре задержали 33-летнего местного жителя по подозрению в убийстве.

Как рассказали "Уралинформбюро" в пресс-службе СУ СКР по Пермскому краю, преступление было совершено в ночь на 17 декабря 2017 года. Подозреваемый выпивал в компании 42-летней сожительницы и ее брата. Во время застолья он поругался с женщиной. Родственник заступился за даму и получил смертельные ножевые ранения.

Подозреваемый арестован. В ближайшее время ему будет предъявлено обвинение.