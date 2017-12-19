Их ждет суд.

В суд направлено уголовное дело в отношении троих жителей Красновишерска. Они обвиняются в причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем смерть.

Как рассказали "Уралинформбюро" в пресс-службе СУ СКР по Пермскому краю, преступление было совершено в марте 2017 года - обвиняемые в ходе ссоры избили до смерти своего знакомого. Им грозит до 15 лет лишения свободы.