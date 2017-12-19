21 год колонии на троих.

Орджоникидзевский суд Екатеринбурга вынес приговор трем участникам банды, которая занималась хищением цветного металла у коммерческих компаний. Лидера отправили на 10 лет в колонию общего режима, его подельники получили по 5 лет 6 месяцев. Все трое заплатят штраф от 200 до 700 тысяч рублей, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе ГУ МВД по Свердловской области.

Все преступления были совершены в марте 2016 года уроженцами Башкирии в возрасте от 30 до 34 лет. Злоумышленники незаконно получали доступ к аккаунтам пользователей популярного интернет-сервиса, где участники рынка автомобильных грузоперевозок обменивались информацией и оформляли заявку. Осужденные находили предложения организаций, которым требовалась перевозка по стране ценных грузов. Они заключали договор от имени хорошо зарекомендовавших себя фирм, после чего подбирали водителей и грузчиков.

В дальнейшем злоумышленники продавали товар. Ущерб от из действий превысил 12 миллионов рублей.