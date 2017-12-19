Расчленив.

В суд передано уголовное дело в отношении жительницы Махачкалы, которая обвиняется в жестоком убийстве отца.

Как рассказали "Уралинформбюро" в пресс-службе СУ СКР по республике Дагестан, преступление было совершено в октябре 2016 года. Женщина подсыпала в еду отца около 40 таблеток снотворного "Феназепам". Мужчина не умер, однако утратил способность оказывать сопротивление. Дочь начала избивать его скалкой, а когда та сломалась, схватилась за сковороду. Затем женщина задушила мужчину матерчатой салфеткой.

В последующие два дня она расчленила труп. Часть останков женщина смыла в унитаз, другую захоронила на территории кладбища.