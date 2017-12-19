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Контрабандисты пытались завезти на Южный Урал 160 кило марихуаныСегодня в 12:38

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Их отправили за решетку.

В Челябинской области суд вынес приговор двум контрабандистам, которые пытались провезти в регион 160 килограмм марихуаны. Организатор транспортировки проведет 9 лет в колонии строгого режима, заказчик зелья получил 6 лет колонии.

Как рассказали "Уралинформбюро" в пресс-службе пограничного УФСБ России по Челябинской области, 1 мая 2017 года на пункте пропуска "Мариинский" пограничники задержали КамАЗ. В ходе досмотра они обнаружили 15 мешков с каннабисом.

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