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Две свердловчанки отправились в колонию за убийство подругиСегодня в 13:00

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Труп они спрятали в лифте.

Асбестовский горсуд вынес приговор двум местным жительницам 24 и 26 лет. Они признаны в убийстве подруги. Одна из злоумышленниц проведет 9 лет 6 месяцев в колонии общего режима, другая - 8 лет 6 месяцев. Об этом "Уралинформбюро" сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Свердловской области.

Преступление было совершено в ночь на 30 января 2017 года в квартире на улице Мира. Три приятельницы распивали алкоголь. 34-летняя участница застолья оскорбила подруг, те в приступе ярости избили женщину, а затем задушили. Тело они спрятали в лифте.

Следует отметить, что младшая обвиняемая уже неоднократно привлекалась к ответственности. В 2007 году ей назначили год условно за грабеж, в 2008 году за аналогичное преступление она села на два года. В 2011 году ее вновь отправили за решетку за побои и разбой.

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Две свердловчанки задушили подругу и спрятали в лифте

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