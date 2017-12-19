Который обчищает пункты микрозаймов.

Свердловская полиция разыскивает грабителя, совершившего серию налетов на пункты микрозаймов в Екатеринбурге.

Как сообщил "Уралинформбюро" руководитель пресс-службы свердловского ГУ МВД Валерий Горелых, преступления были совершены с конца октября по начало декабря 2017 года на территории Орджоникидзевского, Железнодорожного, Кировского и Ленинского районов.

Преступнику на вид 35-40 лет, его рост 165-175 сантиметров. Мужчина среднего телосложения. В момент совершения преступлений был одет в черную куртку, синие джинсы, черную шапку с серыми и синими полосами.

Полиция просит всех, кто что-либо знает о человеке на фото, позвонить по телефону: (343) 358-71-61.